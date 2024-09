Satelītattēli liecina, ka Ķīnas jaunākā ar kodolenerģiju darbināmā uzbrukuma zemūdene nogrimusi būvniecības laikā, ceturtdien paziņoja augsta ranga ASV aizsardzības sektora amatpersona, uz kuru atsaucas "Associated Press" (AP).

Šīs klases zemūdenes nogrimšana ir trieciens Pekinai, kura mēģina izveidot lielāko floti pasaulē. Ķīna ir attīstījusi savu jūras floti milzīgā tempā, un ASV uzskata šīs Pekinas darbības par vienu no savām galvenajām nākotnes drošības problēmām.

Zemūdene, visticamāk, nogrima laikā no maija līdz jūnijam, kad satelītuzņēmumos bija redzami celtņi, kas būtu nepieciešami, lai to paceltu no upes dibena, sacīja amatpersona, kura vēlējās palikt anonīma, lai sniegtu sīkāku informāciju par zemūdenes nogrimšanu.