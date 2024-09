ASV izlūkošanas aģentūras brīdinājušas, ka Krievija varētu reaģēt ar pastiprinātu spēku, tai skaitā ar nāvējošiem uzbrukumiem ASV un to sabiedrotajiem, ja Ukrainai tiktu atļauti triecieni dziļi Krievijas teritorijā ar Rietumu tālā darbības rādiusa raķetēm, ziņo laikraksts "The New York Times".