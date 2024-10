Dienvidkorejas policija aizturējusi kādu pārbēdzēju no Ziemeļkorejas par mēģinājumu zagtā autobusā šķērsot stingri apsargāto robežu, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Vīrietis otrdien pulksten 1.00 pēc vietējā laika nozaga autobusu no garāžas Paju pilsētā, un tika notverts pusstundu vēlāk. Garāžas novērošanas kamerās bija redzams, kā vīrietis mēģina atvērt vairākus transportlīdzekļus, līdz viņam izdevās iekļūt autobusā.

Dienvidkoreja katru gadu uzņem vairāk nekā 1000 pārbēdzēju no ziemeļiem. Turpretim no 2012. līdz 2022. gadam to pārbēdzēju skaits, kas atgriežas Ziemeļkorejā, bija tikai 31, liecina Dienvidkorejas Apvienošanās ministrijas dati.