Saskaņā ar publiski pieejamo datu bāzi, ko uztur Ukrainas militārais izlūkdienests, ASV bāzētais uzņēmums "Analog Devices Inc." ir saražojis 21% no vairāk nekā 3800 Rietumu komponentu Krievijas raķetēs, ko izmeklētāji ir atraduši un kataloģizējuši kopš iebrukuma sākuma.

Otrajā vietā bija uzņēmums "Texas Instruments Inc.", kas piegādājis aptuveni 14% no atrastajām sastāvdaļām.

Kopumā 86% komponentu bija no uzņēmumiem, kuru galvenie biroji atrodas ASV un Eiropā.

Lielākā daļa no tiem tika saņemta no starpniekiem Ķīnā un Honkongā. Daļa no tiem uz Krieviju nonāca caur Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Taizemi un Turciju.