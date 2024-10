Ukraina no Francijas un Vācijas uzņēmuma KNDS saņems 12 pašgājējhaubices "Caesar", platformā "X" pavēstīja Francijas aizsardzības ministrs Sebastjēns Lekornī.

KNDS ir viens no lielākajiem ieroču konglomerātiem Eiropā, ko dibinājuši vācu uzņēmums KMW un franču "Nexter". Tā portfelis ietver tankus, bruņumašīnas, artilērijas sistēmas un munīciju.

EPPA: Gandrīz 66 000 ukraiņu ir pazuduši bez vēsts vai sagūstīti

Vienlaikus EPPA norāda, ka gandrīz 51 000 no viņiem, pamatojoties uz pārbaudītiem datiem, tiek uzskatīti par pazudušiem. "Patiesībā šis skaits ir daudz lielāks," teikts dokumentā. EPPA atzīmē, ka no tiem, kas agrāk atbrīvoti no Krievijas gūsta, trešdaļa joprojām tiek uzskatīta par pazudušiem, "jo Krievijas Federācija pretēji savām starptautiskajām saistībām nav savlaicīgi sniegusi informāciju par viņu likteni".