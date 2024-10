O'Braiens uzsvēra, ka 30% no nodokļu ieņēmumiem Krievijai nodrošina nafta, tāpēc būtiski ir runāt par globālo naftas tirgu. Viņaprāt, Krievijas ir avantūriska, izmantojot bīstamo ēnu floti, lai nogādātu naftu visur pasaulē. ASV valsts sekretāra vietnieks Eiropas un Eirāzijas lietās norādīja, ka pret to ir jāsāk vērsties, taču ir jautājums, ko Ukraina var izdarīt, lai Krievijai parādītu, ka kara turpināšana nākotnē būs vēl neizdevīgāka.

Jautāts, kāpēc valstis negrib iesaistīties to Krievijas raķešu notriekšanā, kas ir vērstas pret civilajiem mērķiem Ukrainā, ASV valsts sekretāra vietnieks Eiropas un Eirāzijas lietās sacīja, ka jautājums par to, cik lielā mērā NATO spēki varētu iesaistīties šajā konfliktā, ir būtisks. Alianse ir vienojusies par tās teritorijas aizsargāšanu, taču notiek tādi incidenti, kā, piemēram, dronu ielidošana Latvijas vai Rumānijas gaisa telpā.

Viņaprāt, ir jārunā, kā aizsargāties šāds gadījumos, taču par to, vai iesaistīties un cik lielā mērā, ir jārunā valstu līderiem un jāpieņem šāds lēmums. Runa ir par to, vai šajā karā ir sasniegts pavērsiena punkts un ko darīt tālāk, taču tā ir daļa no plašākas sarunas, cik apņēmīgas ir valstis panākt Ukrainas uzvaru šajā karā un kādi ir darāmie darbi, lai to sasniegtu.