No Krievijas armijas vēl ir jādemobilizē aptuveni 20 indieši, brīfingā Deli sacīja ārlietu ministrs Vikrams Misri.

"No Krievijas ir atgriezušies aptuveni 85 cilvēki, mēs esam dzimtenē nogādājuši arī to cilvēku mirstīgās atliekas, kas diemžēl gāja bojā konflikta gaitā. Ir palikuši teju 20 cilvēki, un mēs cenšamies panākt visu to cilvēku atvaļināšanu, kas palikuši [Krievijas] bruņotajos spēkos," viņš piebilda.