Kaujinieku uzņemtie videomateriāli pierāda festivāla uzbrukumu šausminošo gaitu, norāda BBC. Slaktiņš Negevas tuksnesī netālu no Gazas joslas notikušajā mūzikas festivālā, kuru apmeklēja daudzi jaunieši, bija viena no asiņainākajām epizodēm "Hamās" uzbrukumos Izraēlai 7.oktobrī. Festivālā bojā gājuši aptuveni 260 cilvēku. Policija izmeklē dažāda veida noziegumus, sākot no izvarošanas līdz nogalināto upuru seksuālai sakropļošanai.