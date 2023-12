Vasarā notikusī Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) spridzināšana, kas izraisīja postošus plūdus Hersonas apgabalā, visticamāk, kavēja Ukrainas spēku plānus forsēt Dņepru un tādā veidā atbalstīt pretuzbrukumu okupēto teritoriju atkarošanai, savā ikdienas ziņojumā raksta ASV bāzētā domnīca "Institute For The Study Of War" (ISW).

Kahovkas HES aizsprosts tika uzspridzināts 6. jūnijā, Kijiva notikušajā vainoja Krievijas spēkus. Dambja pārraušana izraisīja plašus plūdus un ekoloģisko katastrofu ar paliekošām sekām. Applūda desmitiem apdzīvoti vietu abos Dņepras krastos, no kuriem labo kontrolē ukraiņi, bet kreisajā atrodas okupācijas spēki.