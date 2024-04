"Mēs visi esam mirstīgi, un mēs visi esam cienīgi kļūdīties," raisot smieklus, Edmunds Zivtiņš (LPV), Saeimas Mandātu un ētikas komisijas pārstāvis, pērn 23. novembrī no tribīnes lasīja paziņojumu par administratīvi sodītiem deputātiem. Par sev tuvo ceļu satiksmes jomu ievija detaļas, piemēram, nebija ievērota "distancīte". Taču par citiem pārkāpējiem – kas pēc kāda panta kuru sodījis. Taču izrādās, "Stabilitātei!" frakcijas deputātu Jefimija Klementjeva un Viktora Pučkas pants ir par to, ka pēc atkārtota aicinājuma viņi neieradās uz valsts valodas lietojuma pārbaudi.

Abi tautas kalpi nomaksāja naudas sodu, un viņu valodas zināšanas tā arī Valsts valodas centrs (VVC) nav pārbaudījis. Turklāt viņi Saeimā nav vienīgie. Tagad viņus VVC aicina vēlreiz. Kā deputātiem izdevās izvairīties no valsts valodas lietojuma pārbaudēm un vai nav citu ceļu, kā pārliecināties par viņu latviešu valodas zināšanām, centās noskaidrot portāls "Delfi". Jāpiebilst: ja atklājas, ka deputāti nezina latviešu valodu pietiekamā (C2) līmenī, kas ir tuvu dzimtajai valodai, viņiem draud mandāta zaudēšana.

Saņemot iesniegumus, centrs jau 2022. gadā aicinājis četrus 14. Saeimas deputātus uz valsts valodas lietojuma pārbaudi. Viņi visi ir no partijas "Stabilitātei!", noskaidroja "Delfi". Viņi neieradās, un centrs piemēroja administratīvo naudas sodu. Divi no viņiem, Klementjevs un Pučka, to uzreiz nomaksāja, divi, Nataļja Marčenko-Jodko un Dmitrijs Kovaļenko, lēmumu pārsūdzēja tiesā, un tiesas spriedums nebija viņiem labvēlīgs. Sods tāpat jāmaksā. Pārkāpuma būtība: viņi nepildīja amatpersonas likumīgās prasības.