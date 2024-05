Ja Rietumu sabiedrotie būtu rīkojušies tālredzīgāk un mazāk baidījušies no Padomju Savienības, Čehoslovākijas vai vismaz tās rietumu daļas vēsture pēc 2. pasaules kara būtu citāda un valsts, iespējams, būtu paglābta no komunistu ietekmes. ASV armija, kas 1945. gada pavasarī ieņēma nacistiskās Vācijas dienvidus, nesastopot dižu pretestību, devās tālāk uz austrumiem un bija gatava aiziet līdz pat Prāgai, tomēr politiķi ASV ģenerāļiem lika apstāties. Tādējādi amerikāņi atbrīvoja no nacistiem tikai pašus Čehoslovākijas rietumus, kur lielākā pilsēta ir Plzeņa jeb Pilzene.