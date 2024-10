Katrai balsij ir spēks. To spilgti parāda ASV prezidenta amata kandidātu Donalda Trampa un Kamalas Harisas aktīvās kampaņas, jo īpaši koncentrējoties uz septiņiem tā dēvētajiem svārstīgajiem štatiem. Tajos vēlēšanu iznākumu šogad var ietekmēt ne tikai vairāki desmiti tūkstošu baltiešu, bet arī vairāki simti tūkstošu ukraiņu un miljonos skaitāmā poļu diaspora.

Vairums no viņiem mīt Pensilvānijā, Mičiganā un Viskonsinā – štatos, kuros pirmsvēlēšanu kampaņas ir īpaši nokaitētas. Pensilvānijā poļu un ukraiņu diaspora veido aptuveni sešus procentus no štata iedzīvotājiem, Viskonsinā aptuveni septiņus procentus un Mičiganā – veselus deviņus. Dati liecina, ka šajos trīs štatos mīt arī vairāk nekā 10 tūkstoši latviešu izcelsmes amerikāņu. Lielākais īpatsvars ir Viskonsinas štatā, kurā tie veido 0,04% no iedzīvotāju skaita, kas ir pielīdzināms visiem Apes vai Piltenes iedzīvotājiem uz Latvijas fona.