Profesionāli žurnālisti vienmēr būs vajadzīgi, akcentē šī gada 'Delfi' stipendiātes

Anna ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultātes (KF) Žurnālistikas programmas 2. kursa studente. Rīdziniece, kura absolvējusi Iļģuciema vidusskolu. Līdzīgi kā pirmā stipendiāte, arī Anna sākotnēji studējusi ko pavisam citu – kultūras teoriju Latvijas Kultūras akadēmijā. Kādā brīdī sapratusi, ka tas nav viņas aicinājums. Gadu veltījusi sevis meklējumiem, līdz jautājums "Iedomājies, ja tu varētu darīt jebko pasaulē, ko tu vēlies, kas ir tas, ko tu gribi darīt?" nesis atklāsmi. "Es atbildēju, ka gribu ceļot, runāt ar cilvēkiem un rakstīt par cilvēkiem," saka Anna. Vispirms izlēmusi, ka vēlas studēt RSU, bet noskatītā sociālā antropoloģija nebija bakalaura studiju programmā, tāpēc loģisks šķitis lēmums par labu žurnālistikai. "Jo vairāk studēju, jo vairāk saprotu, ka man laikam labāk patīk žurnālistika. Un uz to arī gribētu koncentrēties nākotnē."



Kā vienu no iedvesmas avotiem žurnālistikā viņa min žurnālisti Ingu Spriņģi, jo "Re:Baltica" pētnieciskie darbi ir viņai tuvi. Savu interesi par antropoloģiju un žurnālistiku viņa savijusi arī podkāstā "Grēks sūdzēties" par pieredzes stāstiem vardarbīgās attiecībās. Iegūt stāstus no cilvēkiem, pētīt padziļināti dažādus jautājumus un par to runāt, lai citi sadzirdētu, – tas Annu ļoti aizrauj. Un to viņa cer darīt arī nākotnē savā profesionālajā dzīvē. Savukārt "Delfi" stipendijai viņa pieteicās pavisam spontāni, pamanot aktīvo saiti kursabiedru čatiņā. Pirmajā mirklī rakstīt vēl kādu eseju papildus studiju darbiem nav gribējies, bet neesot bijis, ko zaudēt. Kad uzzinājusi, ka stipendija iegūta, sajūtas bijušas kā filmā, kad no mazās bildes ieraugi kopainu.