Aizvadīts daudzsēriju mākslas filmas 'Padomju džinsi' īpašais 'Delfi' abonentu seanss

Aktieris Jānis Jarāns publikai atklāja, ka arī viņš 70. gados tirgojies ar Rietumu precēm. Dzimis un audzis ostas rajonā, viņš iemanījies no jūrniekiem tikt pie tik kārotajām džinsa biksēm un vēlāk tās pārdot ar desmitkārtēju uzcenojumu. Tāpat aktieris pabijis psihiatriskajā slimnīcā, tiesa, tas bijis tāpēc, ka šādā veidā topošie aktieri izvairījās no dienesta padomju armijā.



Jaunais aktieris Kārlis Arnolds Avots seriālā atveido galveno tēlu – adrenalīnu alkstošo brīvdomātāju Renāru. Pats Avots padomju laikus nav piedzīvojis, tomēr lomas tapšanā viņam palīdzējuši pieredzējuši konsultanti. Vispirms – Dailes Zigis, cilvēks, kurš padomju gados nodarbojās ar Rietumu mūzikas un kino izplatīšanu. Viņš Avotam arī ierādījis, kas ir īsti džinsi. Daudz palīdzējusi arī hipija un brīvdomātāja Alfrēda Stinkula atmiņu grāmata "Mati sarkanā vējā" ("Lauska", 2020). Jāpiebilst, ka Avots par Renāra lomu jau saņēmis "Lielā Kristapa" balvu kā gada labākais aktieris. Turklāt šis ir otrais gads pēc kārtas, kad viņš tiek pie balvas šajā kategorijā. Pērn Avots labākā aktiera "Kristapu" saņēma par galveno lomu Viestura Kairiša filmā "Janvāris".



Savukārt Igors Šelegovskis filmā ir centīgais, pārmēru galantais manipulators, Valsts drošības komitejas darbinieks un Dailes teātra "kurators" Māris Trekteris. Viņš saka – apzināti ar bijušajiem VDK darbiniekiem nav ticies, lai lomu varētu veidot no nulles. Aktieris teic – viņa atveidotais tēls nav viennozīmīgs ļaundaris. "Māris ir disciplinēts un motivēts cilvēks, kam dzīvē trūkst mīlestības un atzinības. Un to viņš cenšas iegūt ar uzcītīgu VDK uzdevumu pildīšanu. Diemžēl viņš ir nepareizajā pusē," saka aktieris.