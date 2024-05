Vai ir atšķirība starp zobu pastu, kas maksā trīs vai piecus eiro, un tādu, kas maksā 15 eiro? Vai dārgāka vienmēr būs labāka? Kad pareizi izmantot zobu diegu – pirms vai pēc zobu tīrīšanas ar birsti? Kāpēc dažiem cilvēkiem gandrīz nemaz neveidojas caurumi, bet citiem pilna mute caurumainiem zobiem, lai gan tiek ievērota laba higiēna. Kā dzīvot, lai sagaidītu vecumdienas ar saviem zobiem mutē un kas ir lielākie noziegumi pret zobiem? Par to šajā " Zinātne vai muļķības " epizodē iztaujājam zobārstes Māru Valdmani un Viktoriju Artjomenko.

Podkāstā ar zobārstēm runājam arī par to, vai visiem jātīra zobi ar zobu diegu un vai irigatori ir obligāta prasība labai zobu veselībai, kā arī par to, kas notiks, ja zobus tīrīsim tikai vienreiz dienā. Kāpēc saldējums un kafija ir slikta kombinācija? Kā rodas kariess un vai ar to var aplipināt otru cilvēku, piemēram, bučojoties. Vai mums ir izredzes vecumdienas sagaidīt ar skaistiem, veseliem un saviem zobiem, vai visi esam nolemti protēzēm? Kas ir šaušalīgākie "TikTok" zobu modes trendi, kas redzēti? Un kāpēc dažiem caurumi zobos neveidojas vispār, bet citiem cītīgiem zobu tīrītājiem katrā vizītē ir pa kādam labojamam zobam?