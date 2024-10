Debesis šodien aizdomīgi daudz sašvīkātas! Agrāk tā nebija! Droši vien globālisti atkal indē cilvēkus! Bet varbūt aiz tā visa stāv āpsis, kas pirms daudziem gadiem tramvaja pieturā Liepājā "hibernējās ". Vismaz tāda ir podkāsta " Zinātne vai muļķības " vadītāja Jāņa viena no teorijām. Patiesībā jau āpsis bija miris, bet lidmašīnu atstātās inversijas gāzu sliedes debesīs bija arī agrāk un būs arī nākotnē. Tā ir vienkārša fizika. Gluži tāpat kā sazvērestības teorijas bija un būs – tās palīdz skaidrot sarežģīto pasauli un reizēm sniedz dīvainu komfortu un kontroles sajūtu. Pat ja tici, ka ļauna elite tevi visu laiku mēģina nobendēt. Par to jaunākajā raidījuma epizodē runājam ar dezinformācijas pētnieku Mārtiņu Hiršu un "Re:Check" vadītāju Evitu Puriņu.

Šajā epizodē ūzzināsi arī to, kādas ir abu viesu mīļākās sazvērestības teorijas. Kāpēc tos, kas nav pārliecināti par vakcīnu drošumu, nevajadzētu automātiski mest vienā katlā ar plakanzemiešiem un ķīmisko trašu meklētājiem? Kā sociālie tīkli ietekmējuši sazvērestību teoriju izplatību? Vai sazvērestības teoriju ir viegli radīt no nulles? Un kāpēc Jāņa teorija par hibernējušos āpsi diez vai kļūs populāra? Raidījums pieejams "Spotify", "Apple Podcasts" un "YouTube".



Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par podkāsta un rakstu sērijas "Zinātne vai muļķības" saturu atbild AS "Delfi".