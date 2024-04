Lai gan Eiropā par digitālā eiro ieviešanu vēl tikai norit izpētes darbi, šis jaunais naudas veids kļuvis par populāru apspriedes tematu dezinformatoru aprindās. Apgalvojumi, ka šis naudas formāts paredzēts, lai ierobežotu mūsu iespējas tērēt naudu vai lai mūs no tās atbrīvotu, gan neatbilst patiesībai.

Pēdējās nedēļas laikā sazvērestības teoriju piekritējs Artūrs Klēbahs sociālajā platformā "Facebook" šim tematam veltījis pat vairākus video. Vienā no tiem vinš apgalvo, ka digitālo naudu būšot iespējams ieprogrammēt ar noteiktu derīguma termiņu, pēc kura tā "vienkārši būs izgaisusi", dažas dienas vēlāk viņš papildina, ka nauda būšot ieprogrammēta, lai par to nevarētu "pirkt tādus produktus, ko kaut kur augšā pasaulē būs nolēmuši, kas ir neveselīgi planētai." Digitālā nauda būšot arī "izsekojama un apstādināma" brīdī, kad Eiropas Savienība, iespējams, izlemšot pilnībā atteikties no skaidras naudas. Šī visa informācija esot norādīta "digitālās naudas izstrādes dokumentu vadlīnijās". Tiesa, uz "Delfi" aicinājumu atklāt avotu, kur ar šīm vadlīnijām var iepazīties, Klēbahs neatsaucās.