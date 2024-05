Internetā un publiskos izteikumos izplatās informācija, kas mērķtiecīgi kultivē apgalvojumu, ka NATO, paplašinot savu militāro klātbūtni Baltijas jūrā, cenšas provocēt Krieviju. Šī Kremļa ģenerētā informācija mēģina attēlot NATO kā agresīvu spēku, kas izmanto "draudus no austrumiem", lai izplestos militāri, secina eksperti un dezinformācijas pētnieki no "EU vs Disinfo".