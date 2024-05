Un šajos avotos redzamajā fragmentā Baidena teiktais atšķiras no tā, kas izplatījies krievu valodas "Telegram" kanālos un medijos. Baidens teica: "Mēs esam vienādi – Japāna un Amerikas Savienotās Valstis. Mūs var šķirt attālums, bet no paaudzes paaudzē mūs vieno vienas un tās pašas cerības, vienas un tās pašas vērtības." "Telegram" ziņu sižetos vārdi par vērtībām, kas vieno, pārveidoti par "mēs cīnījāmies kopā". Iespējams, blogeri nepareizi sadzirdēja teikto un sajauca divas frāzes angļu valodā: "we are brought together" un "we fought together".