Sociālo tīklu lietotājiem nav palikusi nepamanīta aizvadītajā nedēļā publiskotā ziņa no Valsts kases par to, ka Latvija ASV kapitāla tirgū aizņēmusies 1,25 miljardus dolāru . Lakoniskajā ziņā ietverta informācija par aizņēmuma procentiem, avotiem un citām niansēm, taču iztrūcis skaidrojums, kādiem mērķiem un nolūkiem šis aizdevums lūgts, kas savukārt mudinājis daļu iedzīvotāju ļauties dažādām versijām, sākot ar jautājumiem "kur tie miljardi paliek?" līdz pieņēmumiem - "lai ukraiņiem sūtītu!"

Kāds pavisam vienkāršs ieraksts, kurā viena no "Facebook" lietotājām ziņu par aizņēmumu papildinājusi ar repliku "Mī un žē... Vēl 1,25 miljardi...", izraisījis viedokļu birumu vairāk nekā 100 komentāru garumā, vēl vairāk nekā 150 cilvēki dalījušies ar šo repliku, papildinot ar savām pārdomām. "Kur ir kādi pierādījumi par to ka no tās naudas ir kāda rūpnīca uzbūvēta vai sociālā labklājībā kas ieguldīts?" jautā vieni. "Lai ukraiņiem sūtītu!" pārliecināti otri. "Deputātiem algām nesanāk," kritizē trešie.