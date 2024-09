Kopš Krievijas atklātā un masīvā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī un tam sekojošajām Rietumu sankcijām pret Krieviju aktuāls ir kļuvis jautājums, ko darīt ar Krievijas īpašumiem ārvalstīs un vai tie ir izmantojami, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Rietumvalstu sabiedrībās ik pa laikam uzplaiksnī aicinājumi šos īpašumus pārņemt no Krievijas un novirzīt palīdzības sniegšanai Ukrainai. Šāds solis ir atbalstāms no morālās un politiskās perspektīvas, bet tā praktiskajā ieviešanā nākas rēķināties ar nepieciešamību ievērot tiesiskumu, lai mazinātu iespējas, ka lēmumi tiek pārsūdzēti. Tāpēc starptautiski nav pārāk daudz gadījumu, kad Krievijas īpašumi tikuši pārņemti. Šādā situācijā par īpašu gadījumu uzskatāma tā saucamā Maskavas nama pārņemšana Latvijas valsts īpašumā un Krievijas reakcija uz šādu soli.

Informatīvajā laukā "Maskavas nama" tematika atgriezās augusta beigās, kad Latvijas īpašumā esošā ēka tika izlikta pārdošanā izsolē. Arī šoreiz Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve brīdināja Latvijas valsti un īpaši potenciālos pircējus par sekām, kā arī to, ka Krievijas tiesa uzlikusi īpašumam arestu un attiecīgi to neesot iespējams nodot trešajām personām. Izsole radīšot negatīvas tiesiskās sekas gan Baltijas [izteikumā lietojot apzīmējumu "прибалтийских"] valdībām, gan izsoles uzvarētājiem.

Pircēja trūkums bijušā "Maskavas nama" ēkai Krievijas propagandistiem deva iespēju apstrīdēt paša atsavināšanas lēmuma pamatotību, kā arī norādīt uz Latvijas valsts institūciju it kā nespēju veikt vienkāršus uzdevumus. Pircēja trūkums arī tiek skaidrots ar Krievijas nopelnu – ka tās tiesiskie un reputācijas draudi esot bijuši tie, kas atturējuši potenciālos interesentus no ēkas iegādes.

