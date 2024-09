"Telegram" krievu valodas vidē šī ziņa sāka izplatīties 17. septembrī. Vienā no kanāliem tika apgalvots, ka Klintone aicinājusi "iesēdināt amerikāņus cietumā" par jebkādiem "nepareiziem" ierakstiem sociālajos tīklos, savukārt citi ieraksti precizēja, ka runa ir tikai par Krievijas izcelsmes dezinformācijas izplatīšanu. Šīs publikācijas tika papildinātas ar video fragmentu no politiķes intervijas, kurā viņa it kā izteikusi šo priekšlikumu.

Šī informācija kopā ar to pašu video sāka izplatīties mikroblogošanas vietnē "X", kur to publicēja vairāki lieli konti angļu valodā, kas atbalsta ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trampu. "Hilarija Klintone ierosina likt cietumā amerikāņus par "dezinformācijas" publicēšanu," ar šādu komentāru video savā profilā ievietoja blogeris "EndWokeness" (69,5 miljoni skatījumu). Viņa tvītu vēlāk pārpublicēja platformas "X" īpašnieks Īlons Masks, kā arī Republikāniskās partijas kandidāts uz ASV viceprezidenta amatu Džeims Deivids Vanss. "Hilarija aicina uz cenzūru, bet patiesībā viņa aicina uz vardarbību. Atsakieties no cenzūras. Atsakieties no vardarbības," teikts viņa "X" ierakstā.