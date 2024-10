Video koplietošanas platformā "TikTok" publicēts video, kurā ierakstīta radio "Star FM" ziņa par to, ka tiek strādāts pie regulējuma, lai no nākamā gada krīzes situācijās iedzīvotāji par pirmās nepieciešamības precēm varētu norēķināties ar banku kartēm arī tad, ja nedarbojas interneta sakari. "TikTok" lietotājs video pievienojis tekstu, jautājot, vai no nākamā gadā būs krīze un vai kāds jau zina par to. "Delfi Bizness" noskaidroja, vai radio ziņā tiek prognozēta krīze nākamgad.