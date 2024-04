Biedrība "Latvijas Formula 2050" un AS "SEB banka" sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 24. aprīlī rīkos augsta līmeņa ekspertu forumu "Cilvēkkapitāla stratēģija Latvijas izaugsmei un labklājībai". Forums pulcēs teju 60 Latvijā vadošos izglītības nozares, valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības vides ekspertus, lai padziļināti diskutētu par aktuālajiem izaicinājumiem cilvēkkapitāla jautājumos.

"Cilvēkkapitāls nav stāsts tikai par cilvēku. Tas ir stāsts par mērķtiecīgu politiku un attīstošu ekosistēmu – izglītība, finanšu kapitāla pieejamība, digitālās infrastruktūras izveide. Te ir vairāku elementu kopsumma," tēmas aktualitāti uzsver AS "SEB banka" valdes priekšsēdētāja, biedrības "Latvijas Formula 2050" valdes locekle Ieva Tetere. "Mēs esam skaitliski maz un paliekam arvien mazāk. Vienlaikus gribam redzēt straujāku valsts ekonomisko izaugsmi, stiprākus uzņēmumus, turīgākus iedzīvotājus. Finanšu kapitāla nozīme šajā stāstā ir ārkārtīgi būtiska. Kā to vairot, lai nodrošinātu valsts izaugsmi, radītu jaunas darba vietas un dotu iespēju augt cilvēkiem un sabiedrībai? Ir kritiski jāparaugās no malas, vai pašreizējā ekonomikas un kapitāla struktūra atbilst mūsu veicamajiem uzdevumiem un kādas izmaiņas vajadzīgas uzņēmējdarbības vidē un mūsu domāšanā."