Šī mācību gada sākumā Latvijas skolās trūka vairāk nekā 1000 pedagogu. Turklāt teju katrs trešais jeb 27% Latvijas skolotājs atzīst, ka bieži apsver profesijas maiņu, bet 16% atklāj, ka par to domā ļoti bieži, liecina Latvijas Zāļu ražotāju asociācijas un pētījumu kompānijas "Norstat" veiktais sabiedriskās domas pētījums. Vienlaikus jau tagad Latvijas turīgākās pašvaldības ar dažādiem labumiem cenšas pārvilināt skolotājus no citām pilsētām vai reģioniem. Taču konkurence par skolotājiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā līmenī. Lai nodrošinātu pamata un vidējo izglītību bērniem un jauniešiem, pēc UNESCO aplēsēm līdz 2030. gadam pasaulē būs nepieciešami papildu 44 miljoni skolotāju. Tas nozīmē, ka skolotājs gan lokālā, gan globālā līmenī būs viena no pieprasītākajām profesijām.