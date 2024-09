Šī gada "Baltic Brand Forum" centrālā tēma ir humors un izklaide kā spēcīgs mārketinga ierocis. Kā norāda viens no šā gada pasākuma programmā pieteiktajiem runātājiem, Padijs Gilmors (Paddy Gilmore), mārketinga eksperts no Apvienotās karalistes, lai zīmols paliktu atmiņā un tiktu pirkti ar to saistītie pakalpojumi vai produkti, tam ir jāizceļas konkurentu vidū.



"Zīmoli savā komunikācijā, īpaši pēdējās desmitgades laikā, ir galvenokārt fokusējušies uz centieniem asociēties ar autentiskumu, patiesumu un vislabākajiem nodomiem vadītu rīcību. Tas, protams, ir ļoti labs un vajadzīgs komunikācijas virziens – vienīgi tas padara zīmolu neredzamu, jo visi vēlas būt autentiski, patiesi un labiem nodomiem vadīti," atzīst Gilmors.