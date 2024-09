Nepieciešamība valstij ietaupīt un iecerētās nodokļu izmaiņas daudziem liek arī pašiem rēķināt, kāda finanšu situācija sagaida viņus un viņu ģimenes nākamgad. Kas notiks ar Labklājības ministrijas iecerēm par materiālo atbalstu ģimenēm, uz ko var cerēt pabalstu saņēmēji un sociāli neaizsargātākie ļaudis nākamgad un nedaudz tālākā nākotnē, par to raidījumā " Spried ar Delfi " žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā labklājības ministru Uldi Auguli (ZZS). Raidījumā piedalās arī "Delfi" Nacionālo ziņu nodaļas redaktore Katrīna Žukova-Zalāne.

Jāatgādina, ka iepriekš LM rosināja no nākamā gada 1. aprīļa bērna kopšanas pabalstu (t.sk. piemaksu par dvīņiem vai trīņiem) līdz bērna pusotra gada vecumam palielināt no 171 eiro līdz 377 eiro. Šī pabalsta apmērs nav pārskatīts kopš 2009. gada. Tāpat ministrija plānoja no 1. februāra palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru līdz 724 eiro (šobrīd tas ir 421 eiro).