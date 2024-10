Par to, ka no 1. oktobra Stoltenbergu NATO ģenerālsekretāra amatā nomainīs bijušais Nīderlandes premjers Rita, tika ziņots jau 25. jūnijā. Rite galīgo uzvaru par alianses ģenerālsekretāra amatu guva, kad savu kandidatūru atsauca viņa pēdējais konkurents – Rumānijas prezidents Klauss Johanniss.

Lai nonāktu NATO ģenerālsekretāra amatā, Ritem bija jāsaņem visu alianses dalībvalstu atbalsts, taču vēl gada pirmajā pusē iebildumus pret viņa kandidatūru izteica Turcija un Ungārija, atbalstu vilcinājās sniegt arī Slovākija. Piemēram, Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto martā pauda, ka "noteikti nevaram atbalstīt tāda cilvēka ievēlēšanu par NATO ģenerālsekretāru, kurš iepriekš vēlējās nospiest Ungāriju uz ceļiem." Ungārijas pretestība bija saistīta ar to, ka Rite Nīderlandes premjerministra amatā atbalstīja noteikumus, kas sasaista piekļuvi Eiropas Savienības (ES) līdzekļiem ar likuma varas ievērošanu. Līdz ar to ES aizturēja vairākus miljardus eiro, kas bija paredzēti Ungārijai.



Tomēr pēc Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna un Rites tikšanās jūnija vidū Ungārijas pozīcija mainījās, jo Rite esot sniedzis rakstiskas garantijas, ka ievēros vēl Stoltenberga panākto vienošanos ar Ungāriju. Šī vienošanās paredz, ka Ungārija nebloķēs NATO aktivitātes ar mērķi palīdzēt Ukrainai, savukārt pašai Ungārijai nebūs jāpiedalās nekādā militārā darbībā ārpus Ungārijas teritorijas un Ungārijas teritorija netiks izmantota, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Stoltenbergs iepriekš skaidroja, ka "no Ungārijas personāla neviens šajās aktivitātēs nepiedalīsies, un to atbalstam netiks izmantoti Ungārijas līdzekļi."