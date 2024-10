Apkures sezonas sākumā daudziem rodas bažas par to, cik lieli rēķini par siltumu ir gaidāmi turpmākajos aukstajos gada mēnešos. Kā veidojas apkures tarifi, kā tiek uzraudzīta to pamatotība, kā iespējams tarifus samazināt, un cik liels ieguvums ir no siltuma taupīšanas un energoefektivitātes pasākumiem, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāju Aldu Ozolu un akciju sabiedrības "Rīgas siltums" valdes locekli Vinetu Kutkēviču.