Anotācijā minēts, ka transporta sektors Latvijā ir otrais lielākais SEG emisiju avots un radīja 30,1% no kopējām 2021. gada SEG emisijām. Lielākā daļa no transporta sektora SEG emisijām ir radītas autoceļu transportā (aptuveni 96 %), savukārt, autotransporta apakšsektorā lielākais SEG emisiju radītājs pa transportlīdzekļu grupām ir pasažieru automašīnas, kam seko kravas transportlīdzekļi un autobusi.

Vienlaikus jāatgādina, ka valdība atbalstījusi grozījumus likumā par akcīzes nodokli, kas paredz 2025. gadā dīzeļdegvielas akcīzes nodokli celt no 414 eiro līdz 440,5 eiro par 1000 litriem, svinu saturošam benzīnam – no 594 eiro līdz 617 eiro par 1000 litriem, naftas gāzes (LPG) – no 285 eiro uz 304 eiro par 1000 kilogramiem, lauksaimniecībā izmantojamajai dīzeļdegvielai – no 62,1 eiro uz 66 eiro par 1000 litriem. Savukārt akcīzes nodoklis dabasgāze par vienu megavatstundu augs no 1,91 eiro uz 3,63 eiro.