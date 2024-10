Valsts izglītības satura centra (VISC) apkopotie dati liecina, ka līdzīgi kā gadu iepriekš, lielākās grūtības 9. klases skolēniem radīja matemātikas eksāmens, turklāt tālmācības skolās matemātikas eksāmenā izkritis katrs piektais skolēns. Ko par skolēnu zināšanu līmeni, tā izmaiņām liecina eksāmenu rezultāti, vai eksāmenu procesā un mācību norisē būtu kas maināms, un kā vērtējami eksāmenu rezultāti tālmācības skolās, par to raidījumā " Spried ar Delfi " žurnāliste Laura Ozoliņa izjautā Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieci vispārējās izglītības un valsts valodas politikas jautājumos Kristīni Niedri-Latheri un Eiropas Tālmācības vidusskolas direktora vietnieci Modrīti Mazuri-Vucāni.

VISC dati liecina, ka pietiekamā līmenī matemātikas eksāmenu kopumā nokārtoja 18 254 skolēni. No viņiem 2113 šajā eksāmenā ieguva vērtējumu 10-19%, kas ir par 193 skolēniem vairāk nekā gadu iepriekš. Sarucis to skolēnu īpatsvars, kuri matemātikas eksāmenā saņēma 90-100%. Aizvadītajā eksāmenu sesijā augstāko vērtējumu saņēma 2,34% no visiem kārtotājiem, bet gadu iepriekš tādi bija 7,91%.