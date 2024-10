Latvijas futbola izlase aizvadījusi četras no sešām gada svarīgākajām spēlēm, bet Latvijas čempioni - futbola klubs RFS - aizvadījuši divas no astoņām spēlēm Eiropas līgas pamatturnīra debijā. Kā vērtējamas aizvadītās spēles un kas sagaidāms līdz šim Latvijas futbolā neredzēti ražīgajā rudens sezonā? Par to raidījumā "Aizmugure" Uldis Strautmanis sarunājas ar RFS ģenerāldirektoru Māri Verpakovski un futbola apskatnieku Ilvaru Koscinkeviču.