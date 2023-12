Zīmola reputācija sociālajos medijos: no kā izvairīties

Sociālo tīklu ieraksti, kuros uzņēmums vai zīmols nopeļ savus klientus, ir vienvirziena ceļš uz elli. Arī publiska ķīvēšanās un skaidrošanās ar klientiem un viņu kaunināšana ir nevēlama prakse, kuras piekopšana uzņēmuma tēlam var nodarīt neatgriezenisku kaitējumu.



Piemērs: dusmīgs klients sociālajos tīklos par jūsu uzņēmumu/sniegto pakalpojumu uzrakstījis neglaimojošu atsauksmi. Tā vietā, lai censtos taisnoties, uztveriet to kā daļu no klientu servisa un izmantojiet iespēju uzlabot neapmierinātās personas pieredzi. Izturieties profesionāli un pieklājīgi, neskatoties uz to, kāda ir šīs personas uzvedība. Arī tad, ja konkrētā klienta mērķis ir kaitēt uzņēmuma/zīmola reputācijai, citi pamanīs un novērtēs zīmola spēju nezaudēt profesionālu pieeju un nosvērtību šādā situācijā.