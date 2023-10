Kā ievērot mērenību alkohola lietošanā?

Tomēr pastāv situācijas, kurās vienīgā pareizā izvēle ir attiekšanās no alkohola. Alkoholu nelieto, ja esi grūtniece vai baro bērnu ar krūti, domā vadīt transporta līdzekli vai strādāt ar ierīcēm, kas prasa augstu precizitāti. Tāpat no alkohola lietošanas būtu jāatsakās, ja tā norādījis ārsts, kā arī tad, ja iepriekš bijusi atkarība no alkohola.



Alkoholam nav jākļūst par problēmu vai risinājumu – novērojot savu pieredzi, varam rīkoties apzinīgāk, lai baudītu dzērienu, samazinot ar to saistīto risku ietekmi uz mums. Tā kā apzināta alkohola lietošana pieprasa dziļāku pašizpēti, tā var palīdzēt rast izpratni par savām emocionālajām reakcijām un nevēlamajiem stresa pārvarēšanas mehānismiem, kā arī radīt lielāku pārliecību par sevi un saviem lēmumiem citās dzīves sfērās.