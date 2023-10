Trīs vēlēšanās, ko pārmērīga alkohola lietošana nepiepildīs

Iedzeršu vēl vienu un man būs arvien vieglāk veidot sarunu, zudīs trauksme par to, kā izturēties, ko teikt! Pārmērīga alkohola lietošana ir maldīgs sociālās trauksmes mazināšanas veids. Cilvēki ar sociālo trauksmi nepazīstamās situācijās mēdz ievērojami palielināt patērētā alkohola apjomu, kamēr cilvēkus, kuri trauksmi neizjūt, nonākšana svešā vidē būtiski neietekmē 5 . Kāpēc sociālās trauksmes pārvarēšanai cilvēki tiecas pēc vēl viena alkoholiska dzēriena?



Daļēju atbildi sniedz jau minētā alkohola iedarbība uz sajusto stresa līmeni. Tomēr sociālo trauksmi no stresa šķir pastiprināta uzmanības pievēršana apkārtējās vides signāliem, kuri, iespējams, norāda, ka kāds tevi vērtē kritiski 6 . Vēlēšanās labāk komunicēt un iekļauties sabiedrībā var mudināt lietot vairāk alkohola, jo tas šķietami palīdz emocionāli atbrīvoties un pievērst mazāk uzmanības draudīgajiem apkārtējās vides signāliem.



Ja sociālās situācijās vai domājot par tām, jūti trauksmi, palīdzēt var saruna ar uzticamu personu, kā terapeitu, lai saprastu, kas tieši izraisa trauksmi un kā to mazināt. Viena no stratēģijām varētu būt uzmanības novēršana no sevis, tā vietā izrādot interesi par citiem cilvēkiem. Uzdod jautājumus un attīsti spēju klausīties otrā. Ieklausies arī savā iekšējā monologā: vai tu ar un par sevi runā pozitīvi, vai spēj pret sevi izjust empātiju? Galvenais, neizvairies no sociālām situācijām. Sāc ar īsām sarunām drošā vidē un pakāpeniski attīsti savu spēju runāt ar dažādiem cilvēkiem arī bez alkohola klātbūtnes.