Atrast sev piemērotus ziemas apavus nebūt nav viegli! Apaviem ne tikai jāizskatās vizuāli pievilcīgi, bet tiem arī jāpasargā mūsu kājas no mainīgajiem Latvijas ziemas laikapstākļiem – no sniega, sala, slapjdraņka un atkalas. Ikdienas ziemas apaviem jābūt ne tikai siltiem – elpojoši materiāli pasargā mūsu pēdas no svīšanas un tātad arī no nosalšanas, savukārt stabila zābaka lieste ar rievotu zoli nodrošina kājām stabilitāti pat uz gluda ledus. Kvalitatīviem ziemas apaviem no lietotāja viedokļa jau izsenis tiek izvirzītas augstas prasības, kuras vislabāk spēj apmierināt apavu ražotāji ar zināmu reputāciju un plašu ziemas apavu klāstu.

Ja šobrīd plānojat iegādāties jaunus ziemas zābakus, šajā rakstā uzzināsiet, kādu zīmolu piedāvājumiem noteikti vērts pievērst uzmanību.

Ziemas UGG zābaki

UGG apavi tiek dēvēti arī par uggi. Lācīgais apavu dizains piešķir zābakiem ne tikai vizuāli interesantu izskatu, bet arī funkcionalitāti, ko nodrošina piekļāvīgā stulma daļa un platā zole papildu stabilitātei. Zābaku ražošanā lācīgais dizains sākotnēji tika izmantots armijas un darba apavu modeļos, lai nodrošinātu kājām siltumu un stabilitāti. UGG zīmolu raksturo arī kvalitatīvas aitādas izmantošana īpaši siltu un ērtu apavu ražošanā.

Tomēr ir vērts atzīmēt, ka UGG zābaki nav piemēroti ārkārtas laika apstākļiem, kā, piemēram, slapjdraņķis vai dziļšs sniegs. Tie ir vairāk brīvā laika apavi, piemēroti ikdienas apavu nomaiņai un pēdu atpūtināšanai.

Šī zīmola piekritējiem jārēķinās, ka nopērkami daudzi "Ugg tipa" vai "uggveida" zābaki, kam ar oriģinālo zīmolu ir tikai attāla līdzība. Īstos UGG zābakus var atpazīt pēc kvalitatīvā ādas šuvuma un zoles ar zīmola logo tās centrā.

Timberland

Daudzi lietotāji, izvēloties ziemas apavus, priekšroku dod tieši šim ikoniskam zīmolam. Timberland apavi sākotnēji tika radīti kā darba apavi skarbiem apstākļiem un intensīvam lietojumam, un šīs kvalitātes tos raksturo joprojām. Leģendārie dzeltenie šņorzābaki ar pamatīgo zoli un Timberland raksturīgo logotipu koka formā tiek atpazīti visā pasaulē.

Dažiem Timberland modeļiem ir 100% ūdensnecaurlaidīga membrāna, kas nodrošina sausas kājas, ilgstoši atrodoties mitros un sniegotos laika apstākļos.

Timberland zābaki ir piemēroti gan nēsāšanai ikdienā, gan brīvā laika aktivitātēm. Tie ir populāri gan vīriešiem, gan sievietēm, piedāvājot plašu modeļu izvēli dažādos stilos un krāsās.

Dr. Martens vairāk nekā 60 gadus ir bijis daudzu pilsētas subkultūru simbols. Klasiskie Dr. Martens apavi izceļas ar īpašu komfortu un izturību, to robustā forma raksturo šo īpašo modes kultu, kura lielākā vērtība ir brīvdomība un neatkarība.

Dr. Martens zīmols ir dzimis Anglijā, Griggs ģimenes apavu rūpnīcā. Tajā laikā viņi izgatavoja izturīgus un ilgmūžīgus apavus darbam, Griggs ģimene jau bija kļuvusi slavena visā valstī, kad sešdesmitajos gados nolēma tirgū ieviest to, kas tagad visā pasaulē ir pazīstami kā Dr. Martens zābaki. Šo apavu īpašo zoles struktūru izveidoja vācu ārsts Klauss Maertens, lai palīdzētu smagi ievainotiem karavīriem. Griggs ģimenes rūpnīcā šiem zābakiem tika piešķirts tagad tik atpazīstams izskats ar mainītu papēdi, dzeltenām vīlēm un unikālu zoles rakstu. Ērti un stilīgi apavi ātri kļuva par kultūras daļu un līdz šai pat dienai paliek vieni no atpazīstamākajiem modes simboliem.

Apavi īpaši piemēroti valkāšanai pilsētās vai mazāk sniegotās ziemās.

Ziemas zābaku krāsa parasti ir tradicionāli tumša – brūns, melns, grafītpelēks, tumši zaļš, ir parastie ziemas zābaku toņi. Vai iespējams savā ziemas garderobē ienest vairāk krāsu? Viens no veidiem ir valkāt krāsainas zeķes, spilgtu toņu šalli vai siltu cepurīti. Kā saskaņot grūti saskaņojamus krāsu toņus un ienest krāsainību, Jums palīdzēs raksts par apģērbu krāsu saskaņošanu. Ziemas apģērbs ir pelnījis krāsas!

