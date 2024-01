Neformālās jauniešu sarunās dažādi no angļu valodas aizgūti vārdi dzirdami aizvien biežāk. Skolēni Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā norāda, savā starpā tā ir vieglāk komunucēt un izteikties. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Marta Kazaka: "Ja es nevaru vienā valodā atrast, tad pasaku citā. Man tāpat ir arī angļu valodā, ja es runāju, piemēram, ar kādu pazīstamu ārzemēs, es kaut ko nezinu, es pasaku latviski."

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Sandra Krūze skaidro, ka jauniešu neformālajā valodā vienmēr ir izmantots slengs. Jā kādreiz šie vārdi bija aizgūti no krievu valodas, tad mūsdienās aizvien vairāk ienāk angļu valoda. "Tas ir veids, kā distancēties no pieaugušajiem un parādīt savu identitāti. Es domāju, ka tas nav nekas slikts un nosodāms. Jo ikdienā, kad viņiem jāraksta pārspriedumi vai esejas, viņi lieto literāro valodu un pierāda, ka to lieliski zina."