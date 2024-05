Biznesa aprindās bieži vien tiek piesaukts zilonis, kurš esot jāapēd pa mazam gabaliņam. Tas nozīmē, ka lielus izaicinājumus visefektīvāk var atrisināt, sadalot "ziloni" mazākās daļās. Arī "Mapon" kolektīvā dažādu problēmu šķetināšana ir daļa no ikdienas.



"Es domāju, ka jebkurš, kam ir programmētāja domāšana, to "ziloni" cenšas saskaldīt pa gabaliņam, pēc tam sadalīt sakarīgos reizinātājos un apēst. Nav jau citu variantu – ja ir sarežģīta problēma, to jebkurā gadījumā no kāda stūra jāsāk risināt," saka uzņēmuma vadītājs, kura karjera "Draugiem Group" savulaik sākusies kā programmētājam.



Tā, meklējot risinājumu ērti un vienkārši attālināti parakstīt starptautiskus dokumentus, "Mapon" nonācis arī pie "Dokobit" platformas, kas piedāvā elektronisko dokumentu parakstīšanu ar kvalificētu e-parakstu.