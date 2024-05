"Sākām pirms aptuveni pusotra gada. Kopš tā laika esam pārliecinājuši pievienoties mūsu projektam jau vairāk nekā 80 investoru. Tie lielākoties ir vietējie uzņēmēji un vadītāji, ir arī pāris institucionālo investoru, piemēram, "Citadeles" pensiju plāni, apdrošināšanas uzņēmums "Balcia". Ar pilnu pārliecību varam teikt, ka tas ir tīrs vietējais Latvijas kapitāls," piebilst "Merito Partners" līdzdibinātājs un vadošais partneris Mikus Janvars.



Tāda mēroga zaļās enerģijas projekti Latvijā bija jaunums. Nevienam, tostarp bankām un dažādām valsts iestādēm, nebija praktiskas pieredzes, kā tik grandiozus daudzmiljonu plānus realizēt un ar kādām grūtībām nāksies sastapties. Ar teorētiskām zināšanām vien nepietiek, un to arī apliecina "Saules Energy" pieredze. Projektu izstrādes un realizācijas gaitā nācies pašiem mācīties no savām un Eiropas attīstītāju kļūdām un pielāgoties neparedzētām situācijām, kā arī meklēt risinājumus un veidus, kā efektivizēt procesus. Te jāizceļ būvniecības partneri no "KL Systems", kuri Rietumeiropā zināmi ar nosaukumu RNRG GmBH. Tas ir Latvijas uzņēmums ar ilggadēju pieredzi industriālo saules parku būvniecībā Eiropā un citviet pasaulē.