Bez visa tā, jāspēj arī cilvēkiem palīdzēt, kas vēršas pie digitālo risinājumu grupas ar visdažādākajiem jautājumiem. Piemēram, kādam milzīgam ražotājam, izmainot e-grāmatu lasītājos pieejamo failu formātus, lietotāji saskaras ar grūtībām, jo "Zvaigzne ABC" iegādātās e-grāmatas ierīcē vairs neielasās. Un tas nekas, ka klienti brīdināti. "Man jākļūst par tehniskā atbalsta speciālisti, jāizrokas cauri forumam, jāpalīdz cilvēkiem, jo tas tomēr ir manās interesēs, lai e-grāmatu spēj atvērt ierīcē, kas iegādāta un kurā viņi pieraduši lasīt," stāsta Kristīne Pastare-Skutele.



Šī iemesla dēļ abas sarunbiedres kā viena norāda – lai lasītu e-grāmatas, pietiek ar to ierīci, kas katram jau ir – viedtālruni, planšetdatoru vai personīgo datoru. "Vispirms pamēģiniet, palasiet, cik regulāri jūs to darīsiet, vai jums patiks to darīt, kādas vispār būs sajūtas," iesaka Sintija Buhanovska. E-grāmatas kļuvušas pieejamākas kā nekad – tam liels pienesums bijis arī pirms pieciem gadiem izveidotais projekts 3td jeb e-grāmatu bibliotēka, kurā piedalās arī "Zvaigzne ABC".