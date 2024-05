"Kinetics" kolektīvā augstu tiek vērtēti cilvēki, kuriem ir vēlme pašiem atklāt un mācīties – atrast veidus, kā atrisināt problēmas. "Mēs varam kaut ko nezināt, mēs varam kaut ko neprast, bet mēs zinām, ka mēs to varam iemācīties. Un mēs neīdam par to, ka kaut ko nesaprotam," saka uzņēmuma vadītājs.



Andžejs "Kinetics" sauc par krāsu uzņēmumu, un pamatoti. "Kinetics" krāsu bibliotēkā ir vairāk nekā 10 000 dažādu toņu, kas radīti pašu laboratorijā. Viņš lepojas, ka uzņēmumā strādājošās krāsu ķīmiķes pārdesmit minūtēs spēj nokopēt jebkuru krāsu, taču te būtiski arī uzsvērt – koloristiku Latvijā neviens nemāca. Šīs prasmes gadu gaitā nācies apgūt un pieslīpēt pašiem. Līdzīgs stāsts ir arī par UV gaismā cietējošo pārklājumu.



"Mums pašiem to visu vajadzēja iemācīties. Pat ja mēs nezinām, kā darīt, mēs zinām, kā to izdomāt, – ja mums nebūtu tāda inženiera domāšanas gēna, mēs to arī nekad nebūtu izdarījuši," saka uzņēmuma vadītājs. "Mums noteikti nebūtu želejlakas, ja mēs būtu norāvuši stopkrānu tajā brīdī, kad pēc pirmajiem sešiem mēnešiem kaut kas neizdevās, kā bija cerēts," tā Andžejs.



Strādājot "Kinetics", speciālistiem ir iespēja nemitīgi apgūt kaut ko jaunu un profesionāli augt. Pievienotā vērtība – iespēja gūt arī starptautisku pieredzi.