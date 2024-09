"Visvairāk kaitina demagoģija, kas nāk no cilvēku puses, kuriem vajadzētu zināt labāk," par ieplānotajām izmaiņām proporcijā starp iemaksām 1. un 2. pensiju līmenī saka finanšu pratības eksperts Toms Kreicbergs. Viņš, tāpat kā "SEB bankas" pārstāvis Jānis Rozenfelds, raidījumā " Nākotnes kapitāls " kritizēja valdības plānus, iezīmējot loģikas kļūdas, ko politiķi pieļauj.

Papildu tam ir pieejams arī 3. līmenis, kas ir brīvprātīgs, bet darbojas līdzīgi kā 2. līmenis – to pārvalda kāda licencēta iestāde, kas, naudu ieguldot tirgos, cer to pavairot.

Daļa sociālo iemaksu tiek novirzītas pensiju 2. līmenī, un šos līdzekļus kontrolē kāds no pārvaldniekiem, kas tos iegulda finanšu tirgos, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu uzkrājējam.

To kāda proporcija no sociālajām iemaksām nonāk 1. līmenī un kāda 2. līmenī regulē likums. Taču šogad, lai kompensētu darbaspēka nodokļu izmaiņu radīto kritumu budžeta ieņēmumos, valdība piedāvājusi viena procentpunkta iemaksas pārnese no 2. līmeņa uz 1. līmeni.