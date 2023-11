Viens no izaicinājumiem vadītājiem, uzņēmējiem un vispār cilvēcei kopumā ir pielāgoties tam, ka pārmaiņas arī ir pilnīgi dabisks process, no kura nevajadzētu baidīties. 'Izmaiņas – tā ir dzīve. Tiklīdz mēs to pieņemam un neuzskatām, ka izmaiņas ir kaut kas ārkārtējs, tā, manuprāt, ir vieglāk tās pārdzīvot un tikt tām pāri."



Ikviena vadītāja uzdevums ir veicināt savā komandā izpratni un emocionālo inteliģenci gan pārmaiņu, gan citu notikumu kontekstā. "Tad, kad es esmu gatava parādīt savas vājās vietas šo cilvēku priekšā, viņi atveras kā vēl nekad iepriekš." Labs vadītājs ir cilvēks, kuram ir svarīgi, kā jūtas citi, – viņa uzdevums ir "tvert laukumu" un saredzēt iespējamos risinājumus, kas ilgtermiņā nesīs augļus kopējai sadarbībai un mērķu sasniegšanai.



"Var jau arī ļoti labi izdzīvot ar tādu ļoti egocentrisku piegājienu, bet, manā skatījumā, tas ir īstermiņa rezultāts. Tas, iespējams, būs labs, efektīvs risinājums tā brīža finansiālajiem rādītājiem, bet tā nav mana pieeja. Tā nav mana filozofija. Es neticu īstermiņa rezultātiem."



Arī pašiem darbiniekiem ir jābūt atbildīgiem un jāspēj sniegt atgriezenisko saiti, lai vadītājs varētu uzlabot un pilnveidot savu komandu.