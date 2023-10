Daudzus gadus viens no populārākajiem un zināmākajiem “Kärcher” vidējās klases iekārtas modeļiem ar piedziņu bija

– iekārta, kas plaši tiek izmantota uzkopšanas darbiem mazumtirdzniecības telpās. “B 40” sāka ražot pirms vairāk nekā desmit gadiem, un nesen tirgū nonācis nākamās paaudzes modelis –

, vēl ērtāk lietojama, ietilpīgāka un labāk pārdomāta kombinētās grīdas mazgāšanas mašīna.

“Iekārtas morāli noveco, un pēc kāda laika ir nepieciešams uzlabot ikdienas lietošanas ērtību. “B 40” iekārtas vairs netiks ražotas. Jaunais modelis ir būtiski pārstrādāts. Nākamās paaudzes iekārta “B 50” ir par 10 litriem ietilpīgāka, un tā ir arī daudz labāk pārdomāta, pārskatāma un zemāka. Iekārta ir aprīkota ar lielu, robustu iesūkšanas latu. To ir iespējams uzpildīt gan no ūdens krāna, gan ar šļūteni, kaut ar spaini. Tajā ir iebūvēts darbības ekrāns, bet ērtākai un plašākai informācijai ir iespējams ar lietotnes palīdzību pievienoties arī ar viedtālruni, kuru tad izmantot par galveno ekrānu. Mašīna uzrāda, cik darba stundām pietiks ūdens un elektrības. Es to sauktu par populāra modeļa būtisku uzlabojumu – visiem zināmais tagad kļuvis vēl labāks,” stāsta “Kärcher” pārstāvis.