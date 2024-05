Kā pensiju 2. līmeņa uzkrājums var kļūt par dzīves lielāko uzkrājumu?

Pensiju 2. līmenis ir ļoti svarīga pensijas kapitāla daļa. Tā ir reāla, pašam krājējam piederoša nauda, kas ar izvēlētā pensiju pārvaldnieka starpniecību tiek ieguldīta finanšu tirgos ar mērķi ilgtermiņā to palielināt. Uzkrājumam varam piekļūt tikai tad, kad dodamies pensijā, un tas pamazām veidojas ilgā laika periodā. Jaunajām paaudzēm tie var būt pat vairāk nekā 40 gadi – atkarībā no tā, kad uzsāktas darba gaitas.



6% no algas var šķist maz, bet, ja ņem vērā ilgo krāšanas periodu, summa var izveidoties visai iespaidīga. Ja tiek saņemta vidējā alga Latvijā, kas saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2023. gadā bija 1537 eiro, tad 6% ir 92 eiro mēnesī. Gadā tie ir 1104 eiro. Visa darba mūža laikā automātiskās iemaksas izveido ievērojamu summu, un, izvēloties īsto ieguldījuma plānu, ilgtermiņā iespējams uzkrājumu būtiski palielināt. Par to rūpējas pensiju plāna pārvaldnieks.