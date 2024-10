Jaunie "Xiaomi" 14T sērijas viedtālruņi

Nav noslēpums, ka viedtālrunī lūkojamies pat vairākas stundas dienā, tāpēc par dzidrumu un krāsu spilgtumu jāpriecājas, bet būtiski, ka ekrāns ir arī acīm saudzīgs. 14T sērijas tālruņi aprīkoti ar līdz šim modernākajiem AMOLED ekrāniem. Turklāt ekrānus sertificējis Vācijas uzņēmums TUV, piešķirot pretmirdzēšanas sertifikātu, zilās krāsas sertifikātu un gaismas spilgtuma sertifikātu. Tas nozīmē, ka, lietojot "Xiaomi 14T" sērijas telefonu, nenodarīsi kaitējumu redzei.



Atpūtas mirkļos mēdzam telefonā ne tikai skatīties video (sociālajos tīklos un straumēšanas servisos), bet arī aizrauties ar kādu pamatīgi izstrādātu spēli. Šim mērķim "Xiaomi 14T" sērija būs tieši laikā, jo tālruņu ekrāniem ir 144 Hz atsvaidzes intensitāte. Ekrāns sekundes laikā "pārzīmējas" pat 144 reizes – attēli būs skaidri, saredzami līdz katrai sīkākajai detaļai, kā arī straujie kadri neraustīsies un neatpaliks ekrānā redzamais no spēles veidotāju iecerētā. Atsvaidzes tehnoloģija nodrošina arī to, ka ekrāns atpazīst tā saturu, pielāgojas apstākļiem un izmanto piemērotāko intensitāti. Statiskiem attēliem, video, pārlūkam vai spēlei ekrāns izmantos atbilstošu enerģijas daudzumu, to taupot, kad vien var.