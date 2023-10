Šī gada janvārī Parādu piedziņas un atgūšanas daļas vadītājs Raimonds Raudiņš ar draudzeni adoptēja trīsgadīgu Džeka Rasela terjera jauktenīti Bellu. Lēmums pieņemts rūpīgi un par to domāts ilgi. Zinājuši, ka noteikti mājas jādod augumā mazam, bet aktīvam sunim, kuram vajadzīga mīlestība un rūpes. Kā vienu no ieguvumumiem Raimonds min faktu, ka suns disciplinē arī saimnieku – rīti kļuvuši agrāki un pastaigas laikā var izbaudīt vairāk skaistu skatu. Bella ir viņa sabiedrotā arī brīžos, kad jāstrādā no mājām. “Traucēklis tas noteikti nav, es pat teiktu, ka stresa noņēmējs. Labi pārslēgties no ikdienas darbiem uz suni. Kad pieej, nekad neatgrūž vai nebēg prom, vienmēr ir ko pabužināt un pamīļot. Ja parādās datora kamerā, visiem uzreiz uzlabojas garastāvoklis,” stāsta Raimonds.