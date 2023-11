“Es gludinu daudz un visu – no apakšveļas līdz gultasveļai: kokvilnu, linu, zīdu, sintētiku. Gludināšana ir mans mīļākais mājas darbs, es varu lieku reizi nenotraukt putekļus no plauktiem, bet negludināta apģērba manā skapī nebūs,” stāsta Līga. To, cik labs ir gludeklis, viņa nosaka pēc visai sarežģīti gludināma pārbaudes objekta – kokvilnas vīriešu krekliem. Ja izdodas darbiņu paveikt tā, ka nav nevienas krociņas, gludeklis ir labs.



Līgas pirmie iespaidi par “Ultimate Pure” gludekli? Pievilcīga un pamatīga ierīce. Turklāt tas ir smags, ko viņa uzskata par plusu, jo tas palīdz tikt pie gludāka apģērba. Uz kontrolpaneļa viss saprotams un funkcijas atpazīstamas, arī pamācība vienkārša. Vienīgais nelielais mīnuss, ko Līga piemin kā gludinātāja ar pieredzi, ir papildu tvaika pogas atrašanās, viņasprāt, neērtā vietā – roktura apakšā. Nonākot līdz gludināšanai, testa laikā viņa pamanīja šī gludekļa izeikti spēcīgo tvaika padevi. Jārēķinās, ka daudz gludinot, ūdens tvertne iztukšojas ātrāk. “Toties gludinājums ir izcils, ko dod aparāta svars plus tvaiks – to noliegt nevar.”