Kā Elīna un Oskars īstenoja sapni par savu māju

Ikvienam potenciālajam nekustamā īpašuma pircējam saskarsme ar banku un nebanku aizdevējiem ir pirmkārt satraucošs brīdis – jautājums par to, vai lēmums par kredīta piešķiršanu būs labvēlīgs, cik lielu summu piešķirs un kādi būs nosacījumi. Bet vispirms jāatrod īstais aizdevējs, ar kuru būtu prieks sadarboties. Elīna un Oskars šajā procesā pieteikumus izsūtīja vairākām iestādēm un, kā paši atzīst sarunā, ne no visām attieksme bijusi pretimnākoša.



"Man bija sajūta, ka es viņiem jau esmu kaut ko parādā. Raudzījās no augstiem plauktiem. Bija nepatīkami sadarboties. Nebija sajūtas, ka mēs esam maksātspējīgi klienti ieradušies un gribētu līdzvērtīgu sadarbību," stāsta Elīna. Kā svaiga gaisa malks bijusi pirmā saruna par aizdevumu mājas iegādei ar "Bigbank" – Oskars atminas, ka attieksme bijusi pavisam pretēja. No aģenta puses, pārrunājot piedāvājumu, piedāvāti vairāki varianti, izskaidrotas procentu likmes, atmaksas iespējas un skaidri nodota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem.