Zaļā vide ir viena no būtiskākajām vērtībām, uz kurām likts uzsvars projekta attīstības gaitā. No jumta terasēm līdz slēgtajam zaļajam iekšpagalmam – "Grīziņdārzā" plānots veidot vidi, kas atbalsta darbinieku mentālo veselību un rada patīkamu un relaksējošu darba atmosfēru. Šāda pieeja nav tikai moderna tendence, tā ir daļa no plašākas ilgtspējīgas attīstības prakses, kas apvieno ēku vēsturisko saglabāšanu un to atjaunošanu.